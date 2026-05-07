【新華社貴陽5月7日】中国貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の勧農亭村味（郷土風味）広場で1〜5日、石阡の郷土料理を楽しむイベントが開催された。料理コンテストや民俗パフォーマンス、文芸公演など多彩な催しが行われ、各地から訪れた観光客は地元ならではの季節の文化と素朴な生活の息吹を満喫した。（記者/崔暁強）