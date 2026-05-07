４大会連続で五輪に出場し１２年ロンドン大会では銀メダルを獲得した競泳男子の入江陵介氏が６日に自身のインスタグラムを更新。「皆さんＧＷいかがお過ごしでしたでしょうか！」と記し、自身については「?ＧＷもしっかりトレーニングしたり?生出演させていただいたり?ラグビー観戦したり?ＢＢＱしたりと充実したＧＷでした！」と報告した。１枚目はトレーニング後の写真と見られ、三角筋や上腕三頭筋、前腕の筋肉がムキムキ。