テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が５日、放送された。この日は先週に引き続いて「Ｍ-１ファイナリストってどんな人？」。「Ｍ-１グランプリ２０２５」決勝進出コンビらがゲスト出演した。昨年のＭ-１準優勝でブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次に関して、タモンズ・大波康平の「銀次はギャル好き」というコメントが読み上げられた。銀次は「派手な方とお付き合いしていたことはあります」と照れ笑いを浮かべた。大波が番