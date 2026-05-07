秋元康氏総合プロデュースのアイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが６日、東京・ららぽーと豊洲で８枚目デジタルシングル「７秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。今回のリリイベには１３６８人が集結し、３０日には池袋での３０００人動員を目指す。ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮの最新デジタルシングルのリリースに合わせて発表された、ファン参加型企画「Ｉ．Ｗ．Ｓ．Ｐ．（池袋ホワスピプロジェク