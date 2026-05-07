2026年のゴールデンウィーク、芸能界から幸せな報告が相次ぎました。【写真を見る】【 GW・出産報告ラッシュ 】藤田ニコル・霜降りせいや・EXITりんたろー。芸能界から・続々4月30日、俳優・タレントの今野杏南さんが自身のインスタグラムで、第二子を出産したことを報告しました。長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験した今野さんは「UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていた」「今回の妊娠・出産には