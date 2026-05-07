初めて6万3000円台に乗せた日経平均株価を示すモニター＝7日午後、東京都中央区連休明け7日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は大幅続伸し、史上最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らんだ。終値は前週末比3320円72銭高の6万2833円84銭。東証株価指数（TOPIX）は111.76ポイント高の3840.49。出来高は約33億5456万株だった。