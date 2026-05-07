人気特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」の主人公役などで知られ、ハリウッド映画「キル・ビル」などにも出演した俳優の大葉健二さんが６日に死去したことが７日、分かった。７１歳。業務提携先の事務所「ジャパンアクションエンタープライズ」が公式サイトで発表した。サイトでは「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養のところ、２０２６年５月６日１４：２３、逝去いたしました。享年７２歳でした」と