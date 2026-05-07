モデルの冨永愛（４３）が７日、インスタグラムを更新し、第２子を出産したことを報告した。冨永は赤ちゃんのかわいらしい足の写真をアップし「皆様へ無事、出産できましたことをここにご報告します」と投稿。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と感謝をにじませた。長男でモデルの章胤の出産から２０年が経過。「