京都御苑で撮った美しい風景写真。ところがその一枚には、家で待つ愛猫の顔がうっすらと大きく重なって見えます。旅先でどんな景色を見ても、頭の中は愛猫でいっぱい――。6匹の保護猫と暮らす女性が、京都への日帰り旅行中の正直な気持ちをXに投稿したところ、「分かりみが深い」「私だけじゃなかった」と猫飼いたちから共感の声が相次ぎました。【写真】愛猫たちの中でもとりわけ甘えん坊の「キムチ」ちゃん投稿主は保護猫との暮