中国科学院地球環境研究所は国内外の複数の研究機関と共に、中国の黄土高原における1億2300年前から2800年前までの高分解能の土壌温度の変化を研究し、土壌温度の変化が新石器時代における東アジアのアワ作農業の時空間的進化の重要な調節要因であったとする仮説を提示しました。この研究成果は5月5日に国際学術誌「米国科学アカデミー紀要（PNAS」にオンラインで掲載されました。研究結果によると、8000年前から7500年前の時期は