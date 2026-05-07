7日は晴れて季節外れの暑さに。これまでの一日の天気を振り返ります。■連休明けは広く晴れ 沖縄も梅雨の晴れ間7日（木）は梅雨前線が離れていき、沖縄では梅雨の晴れ間となっています。那覇では日照時間が8時間を超えて、梅雨入りしてから初めての晴天となりました。東北から九州にかけても日差しがたっぷり届いて洗濯日和となりました。紫外線は各地で強まり、西日本や沖縄では「強い」または「非常に強い」解析となっています。