テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第6話が6日放送され、新商品発表会に妻が乱入し、社長の夫と不倫相手のモデルと一触即発になったシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】抱きしめられ…表情が曇る篠田麻里子本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結