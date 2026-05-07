7日昼前、宮城県仙台市の山中にある東北電力の変電所で火災がありました。警察と消防によりますと、7日午前11時半過ぎ、仙台市西部の山中にある東北電力西仙台変電所で「変電設備が燃えている」と119番通報がありました。設備からは炎が上がる中、消防ではポンプ車など14台を出して消火にあたりました。この火事によるけが人はいませんでした。また周辺の山林への延焼はなく、停電も発生していません。変電設備が火元とみられ、警