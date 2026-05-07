食性が特定されたカイギュウ類の復元画（（C）TatsuyaShinmuraandAshoroMuseumofPaleontology）北海道大大学院などの研究グループは、道内の約1千万年前の地層から発掘された海生哺乳類のカイギュウ類の食性を特定したとの研究結果を、4月に海外の学術誌に発表した。世界で初めて骨の化石に残る脂質から食性を解明。より古い時代の化石にも応用できる可能性があり、当時の動物の食性や環境の推定が期待されるという