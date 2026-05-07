連休明け7日の東京株式市場の日経平均株価（225種）終値は、前週末比3320円72銭高の6万2833円84銭だった。終値として初めて6万2000円台を付けた。終値ベースで過去最大の上げ幅だった2024年8月6日の3217円04銭高を上回った。