【ロンドン共同】英国で7日、統一地方選の投票が始まった。南部イングランドの136の地方議会や6人の首長のほか、北部スコットランド、西部ウェールズ両自治政府議会が対象。右派ポピュリスト政党「リフォームUK」に勢いがあり、国政与党労働党は苦戦が予想される。8日夕（日本時間9日未明）にも大勢が判明する見通し。調査会社ユーガブが4、5両日に調べた党別支持率では、リフォームUKが25％でトップ。労働党は18％だった。ス