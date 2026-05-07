モデルの冨永愛（43）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を発表した。子供の父親は俳優の山本一賢。冨永は2005年、現在はモデルとして活躍する長男・章胤を出産しており、約20年ぶりの出産となった。ネット上では祝福の声が多く上がった。冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、05年3月に章胤を出産。09年に離婚し、その後はシングルマザーとして一人息子を育てた。そして、昨年12月に第2子妊娠を発