取手競輪Ｆ?「関東カップ」は８日、初日を迎える。同時開催のガールズで注目を集めるのが、地元期待の半田水晶（２８＝茨城）だ。６月には自身初のＧ?となるパールカップ（岸和田）出場が決まっており、ホームバンクで弾みをつけたいところだ。今は正念場でもある。Ｇ?オールガールズクラシックの前座戦だった４月松戸で２場所連続の完全Ｖを飾ると中３日で防府へ。今回の地元戦も中３日と日程がタイトになっている。「これだ