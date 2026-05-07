米AMDは5月6日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.1」を公開した。新作ゲーム対応のほか、ゲームプレイ中に発生していたいくつかの不具合を修正している。「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.1」公開。『プラグマタ』など5タイトル対応4月17日にカプコンから発売された新作宇宙SFタイトル『プラグマタ』にようやく対応し、そのほか4つのゲームタイトルサポートを追加する