ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）の２安打の活躍を母国メディアが大絶賛した。背番号６は６日（日本時間７日）の敵地アストロズ戦に「８番・遊撃」で出場。第１打席から２打席連続凡退も９―１で迎えた５回の第３打席で安打を放つと、１０―１の７回にも先頭で三塁打をマーク。打率は３割１分４厘に上昇した。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「キム・ヘソンがマルチヒット大活躍…１４安打１２得点に着火」との記