１軍復帰に向けた調整が続いているソフトバンクのリバン・モイネロ投手が、８日にライブＢＰを行うことが７日、明らかになった。この日もみずほペイペイドームでの投手練習に参加した２５年パ・リーグＭＶＰ左腕は、キューバ代表としてＷＢＣに参加し２試合に登板した。計７回１／３を１失点（自責０）と好投するも、チームは１次ラウンド敗退。大会後は、母国の深刻な燃料不足による大規模停電などでシーズン開幕前日の３月２