「センキュー、センキュー」5月5日、オーストラリア・メルボルンで行われたポーカー大会終了後、不慣れな英語でインタビュアーの質問に答えるのは、俳優・田中圭（41）。なんと、田中はこの大会で7位入賞を果たし、約1260万円の賞金を獲得したのだ。昨年4月に週刊文春で報じられた田中と女優・永野芽郁（26）の“不倫疑惑”騒動から1年余り。この間の田中といえば、俳優業から遠ざかるいっぽう、“ギャンブラー”としての才覚で世