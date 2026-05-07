【モデルプレス＝2026/05/07】ローソンストア100では、5月13日から26日までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催する。【写真】ローソンストア100、お腹も心も満たすデカ盛り商品勢ぞろい◆ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」開催今回のデカ盛りチャレンジでは、お弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、お値段据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品と