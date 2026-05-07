【モデルプレス＝2026/05/07】タレントの辻希美が5月6日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの笑顔ショットを公開した。【写真】38歳5児のママタレ「GW最後の朝」満面の笑み浮かべる夢空ちゃん公開◆辻希美、夢空ちゃんショット公開辻は「GW最後の朝 この笑顔…」「明後日で ＃9ヶ月」「＃癒し」とつづり、夢空ちゃんのショットを多数投稿。様々なポーズをとり、カメラ目線でにっこりと笑っているショットを披露