【モデルプレス＝2026/05/07】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月6日、自身のInstagramを更新。娘が撮影した妻でタレントの藤本美貴との2ショットを公開し、話題となっている。【写真】41歳元モー娘。妻＆50歳芸人夫「センスいい」娘が撮影したラブラブショット◆庄司智春、娘撮影の妻・藤本美貴との2ショット披露庄司は「どこに行っても混んでるから多摩川へお散歩」とつづり、家族の日常を投稿。「長女が写真を撮ってくれて