【モデルプレス＝2026/05/07】モデルで俳優の冨永愛（43）が5月7日、自身のInstagramを更新し、出産を報告した。【写真】43歳有名モデル“20年ぶり”出産で披露した子どもの姿◆冨永愛、出産を報告冨永は、子供の足の写真を添え「無事、出産できましたことをここにご報告します」と報告。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました