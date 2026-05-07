豪ドル、貿易収支が予想外の赤字、ドル安と交錯しもみ合い＝オセアニア為替概況 中東情勢をにらんだドル売りに、豪ドルは対ドルで0.72台推移が続いた。10時半に発表された豪貿易収支が8年3か月ぶりの赤字となったこともあって上値も重く、2022年以来の高値を付けた昨日の0.7278ドルを試す勢いは見られなかったが、下値もしっかりとなった。豪貿易収支は中東紛争を受けた原油高に輸入が予想外に大きく拡大。一方輸出は砂糖などの