【これからの見通し】活況呈する株式市場を横目に、為替市場は中東情勢と介入にらんだ展開続く 昨日はアクシオス報道などで中東情勢の好転期待が広がった。原油相場が急落。債券利回り低下。そして、株式市場は活況を呈している。S＆P500やナスダック指数などが最高値を更新した。本日もその流れを受けて日経平均が3000円超高となり、最高値を更新している。韓国総合指数も最高値を付けている。AI関連株主導の展開となってい