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テクニカルポイントユーロポンド、短期下降トレンドが継続も、０．８６００はどうか 0.8734エンベロープ1%上限（10日間） 0.8731ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8702200日移動平均 0.8700一目均衡表・雲（上限） 0.8693一目均衡表・雲（下限） 0.8688100日移動平均 0.8680一目均衡表・基準線 0.867421日移動平均 0.8650一目均衡表・転換線 0.864710日移動平均 0.8