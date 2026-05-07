午前はやや円高優勢も続かず＝東京為替概況 今日のドル円は、日本の通貨当局によるドル売り円買い介入への警戒感や、中東情勢を受けたドル売りが上値を抑える一方、下がると買いが出る展開が見られた。 4月30日に最初の介入とみられる動きが入った後、昨日まで複数回介入ではないかとみられる動きが入ったことで、円売りに慎重な流れができている。また、トランプ大統領が「イランが米国が提示した条件を順守するなら