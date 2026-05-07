６日、新製品発表会で新機種を紹介するスタッフ。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）【新華社イスタンブール5月7日】中国のスマートフォンブランド「栄耀（HONOR）」は6日、トルコ・イスタンブールで新製品発表会を開き、次世代スマートフォンを発表した。ブランドを運営する栄耀終端は今年第1四半期、トルコでの販売台数が急増し、25年上半期の合計を上回った６日、新製品発表会で電子製品を体験するゲスト。（イスタンブ