日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が3年目で打撃スタイルが一変している。昨季は32本塁打、90打点でリーグ2冠王に輝いた。ところが、今季はここまで3本塁打。4月15日のロッテ戦（ZOZOマリンスタジアム）の第3打席で第3号を放って以来、19試合76打席連続でノーアーチが続いている。一方、打率は・308でリーグトップ。安打数もオリックス・西川に次いで2位タイだが、得点圏打率は・321で、昨季の・361から数字を落と