◇MLB ドジャース12-2アストロズ(日本時間7日、ダイキン・パーク)ドジャースのアンディ・パヘス選手が3本のホームランを放ちました。パヘス選手は3回の第2打席を2アウト1・2塁の場面で迎えると、8球目のシンカーをレフトスタンドに運ぶ3ランホームランを放ちます。さらに5回の第3打席では、1アウト1塁の場面で再びシンカーをレフトスタンドへ運ぶ2ランを放つと、先頭で迎えた9回の第5打席では、野手登板となったシーザー・サラサー