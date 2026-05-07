助川電気工業が後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに２６年９月期の単独業績予想について、売上高を５８億円から６０億７０００万円（前期比１１．０％増）へ、営業利益を１１億８０００万円から１２億８０００万円（同９．９％増）へ、純利益を８億３３００万円から９億３００万円（同１３．７％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２５円の年５０円から中間・期末各２６円の年５２円（前期４０円）へ引