７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円３７銭前後と１日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円７６銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５６円５０銭前後で推移していたが、午前１０時４０分過ぎには１５６円００銭台まで軟化した。米ニュースサイトのアクシオスが６日