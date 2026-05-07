パリSGは6日、敵地で行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第2戦のバイエルン戦を1-1で終え、2戦合計6-5で勝利した。決勝点をアシストしたジョージア代表FWフビチャ・クバラツヘリアのコメントをUEFA公式サイトが紹介している。左ウイングで先発出場したクバラツヘリアは前半3分、DFウィリアム・パチョからの縦パスをワンタッチで左サイドへはたき、すかさず裏へランニング。MFファビアン・ルイスからのリターンに走