アドウェイズ＝後場急伸で年初来高値更新。午後２時３０分ごろに発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高３２億８２００万円（前年同期比４．６％増）、営業利益５億３６００万円（同２．３倍）、純利益４億円（同９９．９％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。アドプラットフォーム事業のアフィリエイト広告サービス「ＪＡＮｅｔ」で金融関連企業の広告需要が増加したことや、エӦ