住友林業 [東証Ｐ] が5月7日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比42.2％減の217億円に落ち込み、通期計画の1600億円に対する進捗率は13.6％となり、5年平均の18.1％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.6％→4.5％に大幅悪化した。 株探ニュース