ディーエムソリューションズ [東証Ｓ] が5月7日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の30円→36円(前の期は23円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、中長期的な事業拡大のための成長投資を行い、業績拡大による企業価値の向上を目指すことが株主の皆様に対する最大の利益還元につながると考え、企業価値を高めることを最優先としつつ