グリーンエナジー＆カンパニー [東証Ｇ] が5月7日大引け後(15:31)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の6.1億円→10.6億円(前の期は4億円)に73.8％上方修正し、増益率が49.5％増→2.6倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.6億円→8.1億円(前年同期は2.7億円)に2.2倍増額し、増益率