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7日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ340652 126.6 65520 ２. 日経Ｄインバ 39655 130.93330 ３. 野村日経平均 36059 251.8 65880 ４. 楽天Ｗブル 1810772.5 78110