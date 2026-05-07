7日の日経平均株価は前週末比3320.72円（5.58％）高の6万2833.84円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1188、値下がりは346、変わらずは35と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を804.53円押し上げ。次いでアドテスト が458.58円、東エレク が429.42円、ファストリ が230.90円、イビデン が201.13円と続いた。 マイナス寄与度は