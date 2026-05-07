7日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数322、値下がり銘柄数232と、値上がりが優勢だった。 個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン、売れるネット広告社グループがストップ高。コージンバイオ、イオレ、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ジェイフロンティア、技術承継機構など13銘柄は年初来高値を更新。データセクション、ＢＣＣ、オキサイド、ジャパン・ティッシュエンジニアリング、テ