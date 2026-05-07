協和キリン [東証Ｐ] が5月7日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比95.1％増の120億円に拡大したが、通期計画の750億円に対する進捗率は16.0％となり、5年平均の20.8％とほぼ同水準だった。 株探ニュース