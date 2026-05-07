5月11日放送の「しゃべくり007」は年末年始テレビ出演本数No.1！タイムマシーン3号の家族が大集合！「ボキャブラ天国」や「吉本印天然素材」など平成の大人気バラエティーを振り返りながら、大ブレイク中のタイムマシーン3号の軌跡を辿る。当時のしゃべくりメンバーの爆発的な人気に驚がく！「海砂利水魚（くりぃむしちゅー）のボケが世の中で一番面白い！」「ネプチューンが登場しただけで歓声が5分以上鳴りやまず、ネタができな