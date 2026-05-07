三井住友トラスト・資産のミライ研究所は、住宅ローンについてのアンケート結果を4月28日に発表した。調査は2026年1月に実施され、全国の1万人(18〜69歳)を対象に行われた。住宅ローンの借入についてはじめに、住宅ローンの借入について、この20年での大きな変化の一つが、ペアローンの拡大となっている。2021年〜2025年の借入れではペアローンの利用割合は22.0%となり、20年前と比べて約2倍になった。現在も単独ローンが多数派で