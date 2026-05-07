みなさん、「カイル」というイルカのキャラクターをご存知でしょうか? かつて Microsoft Office に登場し、多くのユーザーに親しまれたあのカイルが、令和の時代にまさかの復活! SNSで驚きと喜びの声があがっています。＼🐬あのカイルがついに復活!/. Copilot Keyboard の正式リリースに合わせ、かつて Microsoft Office に登場していたアシスタント キャラクター「カイル」が Copilot キャラクターとして復活します。. 懐