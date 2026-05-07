“ハンバーグ師匠”こと、お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤さんが自身のYoutubeチャンネルを更新。チャンネルスタッフの車購入を機に、井戸田潤さんがカスタムSUV専門店「V2- Style」を訪問。TOYOTA FJクルーザーの積載力や四駆性能を目の当たりにし、その魅力に引き込まれていく様子が話題を呼んでいます。 【写真を見る】【 井戸田潤 】300万円台のトヨタ「FJクルーザー」に興奮「急にFJが良くなってきた」