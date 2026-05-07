アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けたイランとの協議に大きな進展があり、「合意に至る可能性は十分にある」と述べました。【映像】トランプ氏「イランと合意に至る可能性十分にある」トランプ「彼ら（イラン）は合意を望んでいる。過去24時間にわたって非常に良い協議が行われ、合意に至る可能性は十分にある」トランプ大統領は6日、これまでの交渉でイランが核兵器を保有しないことで「合意している」と主張し、イラ