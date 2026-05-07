歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が6日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。母・堀越希実子が運営するアカウントを紹介した。團十郎は「母のアカウントです」とつづり、希実子さんがデザイナーを務める着物ブランド「華寿苑」のアカウントの投稿を引用。希実子さんが着物姿でバッグの中身を披露した投稿で「大判の鏡、絞りの風呂敷、お気に入りの扇子。この扇子は十二代目市川團十郎の襲名の際の、加山又造様に書いて